СМИ: Пучдемон и соратники покинули Испанию

30.10.2017, 16:48

Отстраненный глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и еще несколько его сторонников из региональной администрации находятся сейчас в Брюсселе.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Согласно сообщению, политики покинули Испанию именно сегодня, когда генпрокуратура предъявила им официальное обвинение в мятеже.

Издание отмечает, что единственными двумя бывшими членами каталонской исполнительной власти, появившимися сегодня на публике в Каталонии, были Ориол Юнкерас и Хосеп Рулл.

В данный момент издание пытается подтвердить информацию о визите Пучдемона в Брюссель.

Напомним, сегодня Генеральная прокуратура Испании выдвинула обвинения против Пучдемона и других членов региональных администрации и парламента. Лидеров Каталонии обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.