Суд признал стадион "Спартак" в Киеве собственностью государства

01.11.2017, 16:19

Хозяйственный суд Киева признал за государством право собственности на учебно-спортивную базу "Спартак" по улице Кирилловский (бывшая улица Фрунзе), 105.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, которая подала иск.

Стоимость объекта составляет более 300 млн гривень.

В прокуратуре отметили, что база "Спартак" общей площадью почти 7 тыс кв. м, после распада СССР, была закреплена за Федерацией профессиональных союзов. В дальнейшем на основании решения районного суда. Киева спорное имущество перешло в собственность Федерации профессиональных профсоюзов Украины.

Как оказалось позже, отчуждение "Спартака" из госсобственности произошло без согласия Фонда государственного имущества, а затем находится во владении Федерации профессиональных союзов незаконно.

В связи с этим прокуратура Киева предъявила иск в суд о признании права собственности государства на спорткомплекс. Последним решением хозяйственного суда Киева от 25 октября 2017-го исковые требования прокурора признаны законными и удовлетворены в полном объеме. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.