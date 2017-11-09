Рада одобрила в первом чтении новый закон о приватизации

09.11.2017, 14:57

Верховная Рада одобрила в первом чтении закон "О приватизации государственного имущества" (новая редакция). Правительственный законопроект No7066 поддержали 258 народных депутатов.

"Учитывая, что более 90% государственных активов введено в эксплуатацию 50- 150 лет назад, задержка с приватизацией этих объектов приводит к их дальнейшему разрушению, снижению инвестиционной привлекательности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее и.о. руководителя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров рассказал об особенностях законопроекта. "Мы отменяем пять возможных вариантов продажи, взамен оставляем фактически один - это аукционы. Норма о выкупе будет применяться только для уже арендованных предприятий, поскольку это предусмотрено в договорах, но это будут единичные случаи", - сказал он.

Трубаров также сообщил, что законопроект устанавливает 11 месяцев подготовки для объектов большой приватизации и пять месяцев для малой. "Если за последний год стоимость активов превышает 250 млн грн - это объект большой приватизации, который будет продаваться с привлечением советника, все, что меньше - это малая приватизация, которая будет проходить исключительно на электронных площадках", - сказал он.

Трубаров отметил важность привлечения к приватизации советников - это известные аудиторские компании. "Большая приватизация будет проходить по такой процедуре: определяется объект продажи, затем на конкурсе выбирается советник, который готовит финансовую модель предприятия, формирует предложение начальной цены, ищет инвесторов. После этого Фонд устанавливает стартовую цену и условия продажи и передает их на утверждение в Кабмин. Затем объявляется прием заявок проходит проверка участников и проводится аукцион", - рассказал Трубаров.

Он также рассказал о том, что законопроект предполагает внесение инвестором, который изъявил желание принять участие в торгах, 5% банковской гарантии, которая не возвращается. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".