ФГИУ намерен повторно продать акции энергокомпаний

02.11.2017, 16:26

Фонд государственного имущества в начале декабря выставит на биржевые торги блокирующие пакеты акций (25%) "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "Одессаоблэнерго".

Кроме того, будут выставлены для продажи еще 13 предприятий. Об этом в Facebook написал руководитель Фонда Виталий Трубаров.

"К концу месяца мы проведем оценку облэнерго и уже в первой декаде декабря выставим на торги", - сообщил он.

Кроме того, по словам Трубарова, до конца года на торги также будут выставлены "Укрнефтепродукт", "Укрхудожпром", "Белоцерковский завод резиновых технических изделий", "Научно-производственное предприятие "Система", "Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал", "Тернопольское объединение "Текстерно", "Индустриальная стекольная компания и другие объекты малой приватизации.

"На завершающем этапе находится также перечень из более 30 предприятий малой приватизации, которые будут продаваться через ProZorro.Продажи", - добавил руководитель ФГИУ.

Накануне в ФГИ рассказали, что "Одесский припортовый завод" планируют продать весной 2018 года.

Также сообщалось, что ФГИУ разрешил нерезидентам арендовать госимущество. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".