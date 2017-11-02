Назвали самый элегантный город мира

02.11.2017, 16:50

Париж стал самым элегантным городом в глобальном рейтинге, составленном по показателям изящества и стиля в архитектуре и повседневной жизни.

Об этом сообщает сайт международной компании по продаже модных товаров Zalando.

Рейтинг составлялся по девяти критериям из 80 городов. Они касались вопросов моды, транспортного обеспечения, чистоты улиц и архитектуры.

На втором месте оказался Лондон, на третьем - Вена, на четвертом Венеция, пятом -Флоренция, шестом - Барселона, седьмом - Нью-Йорк, восьмом - Бордо, девятом - Милан, десятом - Рим.

"Мы знаем, что элегантность нельзя купить. В то время как тенденции меняются, истинная элегантность никогда не выходит из моды", - сказали инициаторы создания рейтинга. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.