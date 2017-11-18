Максим Галкин и Алла Пугачева обвенчались

18.11.2017, 12:34

В семье Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и юмориста и телеведущего Максима Галкина наступило еще одно радостное событие - пара обвенчалась.

Об этом сам шоумен рассказал в своем Instagram.

Само таинство прошло в церкви в присутствии только родных и близких. Точная дата венчания неизвестна, но Галкин рассказал об этом в субботу, 18 ноября. На венчании, кроме того, были и маленькие дети семейной пары - близнецы Гарри и Лиза, которым скоро исполнится пять лет.

Звездная пара оформила свои отношения 23 декабря 2011 года, но в целом, их роман длиться уже, без малого, 16 лет. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".