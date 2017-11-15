Украинский фильм получил гран-при на кинофестивале во Франции

15.11.2017, 15:47

Украинско-словацкий фильм "Черта" (украинское название - "Межа", словацкое - "Ciara") получил гран-при на 18-м Международном кинофестивале в Аррасе во Франции. Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино.

"Созданная при поддержке Госкино украинско-словацкая картина Петера Бебьяка "Черта" / Film CIARA победила на 18-м Международном кинофестивале в Аррасе, Франция. Жюри под председательством Кристиана Кариона присудило фильму Гран- при фестиваля - награду "Золотой Атлас". Кроме того, Молодое жюри фестиваля признало ленту лучшим фильмом", - говорится в сообщении.

Всеукраинский прокат картины "Черта" стартует 16 ноября.

Мировая премьера "Черты" состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) в июле 2017-го, где картина получила приз за лучшую режиссуру.

Сюжет этой "криминальной истории с элементами триллера и черного юмора", как называют фильм создатели, разворачивается в 2007 году на границе Украины и Словакии. Лента повествует о людях, занимающихся контрабандой, и трудностях, с которыми они сталкиваются из-за присоединения Словакии к Шенгенской зоне и, как следствие, усиления пограничного контроля.

Из украинских актеров в "Черте" сыграли Станислав Боклан, Римма Зюбина, Александр Пискунов.

Международный кинофестиваль в Аррасе проводят с 2000 года. К участию в фестивале приглашаются европейские фильмы, которые ранее не были представлены во Франции. 18-й Международный кинофестиваль в Аррасе проходил с 3 по 12 ноября 2017-го.

21 сентября 2017 года стало известно, что фильм "Черта" станет претендентом на кинопремию Оскар от Словакии. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.