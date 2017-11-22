Скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский

22.11.2017, 10:23

Известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в ночь на среду, 22 ноября, в возрасте 55 лет.

Об этом на странице певца в Facebook написали члены его семьи.

В июне 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль мозга. Певец прекратил выступления, прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров столицы Великобритании. 25 августа 2015 году Хворостовский вернулся на сцену, выступив в знаменитой Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Певец родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Мировая слава пришла к Хворостовскому после победы в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе в 1989 году. После чего он с успехом выступал на сцене лучших оперных театров мира: в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне, театре Ла Скала в Милане, Метрополитен-опера в Нью-Йорке. В 1994 году певец переехал на постоянное жительство в Лондон.

Последнее выступление Хворостовского на родине, в Красноярске, состоялось 2 июня 2017 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.