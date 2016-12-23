Гройсман провел рабочее совещание по вопросам подготовки к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017"

23.12.2016, 12:09

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел рабочее совещание по вопросам подготовки к проведению в 2017 году песенного конкурса "Евровидение".

Участники совещания обсудили вопросы разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, творческую концепцию, место и официальные локации проведения "Евровидения", меры по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения песенного конкурса.

Владимир Гройсман отметил, что подготовка к песенному конкурсу идет в плановом режиме, и призвал всех ответственных лиц к эффективному сотрудничеству ради успешного проведения конкурса.

В совещании приняли участие вице-премьер-министры Украины Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Владимир Кистион, министр культуры Украины Евгений Нищук, киевский городской голова, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.