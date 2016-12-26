В Верховной Раде прошла выставка "Украинская вышиванка - наш генетический код"

26.12.2016, 14:47

В стенах Верховной Рады Украины состоялась выставка национальных вышитых сорочек Борщевского района Тернопольской области из коллекции Веры Матковской "Украинская вышиванка - наш генетический код". Заботясь о сохранении украинских традиций, коллекционер сумела собрать уникальные образцы праздничных женских и мужских сорочек практически из каждого села Борщевского района Тернопольской области.

Коллекция Веры Матковской насчитывает более полутора тысяч уникальных памяток, имеющих исключительную историческую и художественную ценность. Отличаются они уникальными архаичными орнаментами и техникой вышивки.

Особенностью коллекции, которая выделяет ее среди музейных и других частных собраний украинского народного искусства, является присутствие в ней сорочек середины XX века. Эта группа памяток еще не стала надлежащим предметом интереса музейных работников и искусствоведов, ведь Вера Матковская едва ли не первой обратила на них внимание.

Кроме традиционных сорочек, коллекцию дополняют другие компоненты народного строя и ткани: женская поясная одежда - домотканые шерстяные обертки, запаски, юбки "шалянивки"; мужские брюки из домотканого конопляного полотна; кожухи, украшенные аппликацией и вышивкой, меховые безрукавки; женские безрукавки из бархата, украшенные вышивкой, шелком и бисером; образцы украшений; домотканые скатерти и вышитые простыни.

Древнейшие памятки в коллекции датированы концом XIX в. Это непревзойденные по своей оригинальности и художественным качествам образцы свадебных и праздничных женских сорочек, ставшие уже хрестоматийными раритетами не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Ими давно восхищались художники, этнографы, ценители народного искусства, отмечая неповторимость техники и орнаментальное разнообразие, вытворенное с помощью иглы и шерстяной нити черного цвета. Уже в начале ХХ в. белые сорочки с черными рукавами производили неизгладимое впечатление на иностранных путешественников и туристов.

Выставку "Украинская вышиванка - наш генетический код" в Верховной Раде посетили народные депутаты Украины из разных фракций.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.