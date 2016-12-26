Скончался известный британский музыкант Джордж Майкл

26.12.2016, 09:30

Британский музыкант Джордж Майкл умер на 54-м году жизни, сообщил журналистам его издатель. По его словам, певец мирно скончался вечером 25 декабря у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии.

Причиной смерти Джорджа Майкла стал сердечный приступ, заявил его менеджер.

Элтон Джон заявил, что он глубоко шокирован новостью о кончине своего любимого друга и замечательного артиста. Эндрю Риджли, партнер Майкла по дуэту Wham!, сказал, что его сердце разбито.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру и выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

В последние годы певец не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок после того, как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотических средств. Об этом сообщает ВВС.