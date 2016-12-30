Российскому актеру Цапнику, сыгравшему роль боевика "ДНР", запретили въезд в Украину на 5 лет

30.12.2016, 12:48

Российскому актеру Яну Цапнику с 29 декабря 2016 года запретили въезд на территорию Украины в течение 5 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, опубликовав ответ СБУ.

"Ко мне в ФБ поступало немало сообщений относительно участия гражданина РФ Яна Цапника в новогоднем "огоньке" на "Интере". При чем, отмечали отрицательную деятельность Яна Цапника в отношении нашей страны. Я обратился в СБУ с просьбой проверить информацию относительно угрозы национальной и информационной безопасности Украины", - сообщил Артеменко.

В ответе СБУ говорится, что Цапнику с 29 декабря 2016 года запретили въезд на территорию Украины в течение 5 лет. Кроме того, СБУ проинформировала Минкульт о внесении российского актера в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины.

Цапник сыграл роль боевика "ДНР" фильме "Военный корреспондент", показанном в России. Об этом сообщает УНИАН.