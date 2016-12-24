Двое погибли при взрыве в бывшей воинской части в Башкирии

24.12.2016, 13:50

На территории бывшей воинской части в селе Урман Иглинского района Башкирии произошел взрыв. По данным Следственного комитета, погибли два человека.

"24 декабря в 10:00 мск поступило сообщение о том, что на территории бывшей воинской части в результате незаконного проникновения неустановленных лиц произошел взрыв. Есть пострадавшие", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы шесть человек и 19 единиц техники. Позже представитель управления СК по республике сообщила Интерфаксу о погибших.

"По факту гибели двух жителей Иглинского района проводится доследственная проверка. Личности погибших устанавливаются, Предположительно, это - мужчины 24 и 22 лет", - заявила Светлана Абрамова. Об этом сообщает BBC Русская служба.