Взрыв у католического храма на Филиппинах: 16 человек ранены

25.12.2016, 10:24

На юге Филиппин 16 человек получили ранения в результате взрыва 24 декабря около католического храма на острове Минданао. Среди пострадавших и сотрудник полиции, стоявший неподалёку, около патрульной машины.

В канун Рождества в храме проходила служба. По словам священника, после взрыва верующие в панике выбежали из церкви.

Пока никто не взял на себя ответственности за нападение.

В последнее время в Мусульманском автономном районе Минданао возросло число актов насилия, которые совершают мусульманские повстанцы и исламские экстремисты. Об этом сообщает "Радио Свобода".