Минобороны России опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154

25.12.2016, 11:39

Министерство обороны РФ опубликовало список пассажиров, находившихся на борту разбившегося Ту-154.

В списке есть Елизавета Глинка (Доктор Лиза), 64 участника ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель ансамбля Валерий Халилов, а также девять журналистов.

Так на борту разбившегося лайнера были журналисты Первого канала (корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов), телеканалов "Звезда" (корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский) и НТВ (корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов).

Самолет Минобороны потерпел крушение утром сегодня, 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека. Об этом сообщает телеканал "Дождь".