В Киеве возле станции метро "Лесная" произошел пожар

25.12.2016, 13:21

На Лесном массиве в Киеве горят склады с секонд-хендом возле "Дарынка". Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

"Сейчас на месте работает около 15 единиц техники, однако техника еще прибывает. Площадь возгорания сейчас мы не можем сказать точно, однако известно, что она ориентировочно составляет одну тысячу кв. метров, но эта цифра может меняться", - отметили в ведомстве.



На месте работают спасатели. Вероятную причину устанавливать после того, как пожар ликвидируют. Об этом сообщает ВВС Украина.