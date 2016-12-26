В Германии обезвредили бомбу, из-за которой эвакуировали 50 тысяч жителей Аугсбурга

26.12.2016, 10:33

Бомба, из-за которой пришлось в Рождество эвакуировать 54 тысячи жителей Аугсбурга, была 25 декабря благополучно обезврежена.

Эвакуация началась в 8 утра и была закончена к 15 часам по местному времени. Городские власти приготовили для эвакуированных убежища в школах и спортивных залах, где, в частности, кормили гуляшом и овощным супом. Однако услугами временных пристанищ воспользовались только около одной тысячи горожан. Остальные уехали к друзьям и родственникам.

Британскую авиабомбу времен второй мировой войны в Аугсбурге обнаружили 20 декабря. Для ее обезвреживания специально выбрали выходной день, когда улицы пусты, и эвакуацию провести значительно легче. Районы в историческом центре города эвакуировали в радиусе полтора километра от места находки.

Это была крупнейшая эвакуация в Германии со времен Второй мировой войны. Ранее самой масштабной считалась эвакуация из-за обнаруженной авиабомбы в Кобленце в 2011 году - тогда свои дома были вынуждены покинуть 45 тысяч человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.