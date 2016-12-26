В Черном море найдены обломки разбившегося недалеко от Сочи Ту-154

26.12.2016, 13:33

Водолазы обнаружили на дне Черного моря обломки, которые могут принадлежать разбившемуся в воскресенье Ту-154 Министерства обороны, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах. Он заявил, что они находились на глубине 25 метров, и часть из них уже поднята на поверхность.

Приборы одного из кораблей, участвующих в поисковой операции, засекли в полутора километрах от берега объект, напоминающий очертаниями фюзеляж самолета.

Ранее специалисты российского Минобороны заявили, что определили траекторию падения Ту-154.

Операция по поиску самолета и останков его пассажиров продолжается второй день. В ней участвуют экстренные службы, военные, полицейские и представители администрации Сочи. К поискам подключилась Абхазия - сообщалось, что часть обломков могло течением унести в ее территориальные воды.

26 декабря объявлено в России днем траура. В ряде городов прошли акции в память о погибших.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся в Сирию, рухнул в Черное море недалеко от Сочи утром 25 декабря. Все 92 человека, находившиеся на его борту, объявлены погибшими. Среди них - основной состав ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Основные версии причин катастрофы - ошибка пилота и техническая неисправность. Версия теракта рассматривается, но не как приоритетная.