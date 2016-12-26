ФСБ назвала основные версии крушения Ту-154, признаков теракта не обнаружено

26.12.2016, 13:36

Основными рабочими версиями крушения военно-транспортного самолета Ту-154 являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность самолета. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Признаков, указывающих на теракт на борту или возможность диверсии, "к настоящему времени не получено", подчеркнули в ФСБ. Также в ведомстве добавили, что установили очевидцев падения лайнера и обнаружили запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент падения самолета. С ней в настоящее время работают следователи.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Расследование дела передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

В результате авиакатастрофы над Черным морем погибли 92 человека. Об этом сообщает телеканал "Дождь".