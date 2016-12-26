Спасательные работы на месте пожара на рынке на Лесной продолжаются

26.12.2016, 14:10

На месте пожара на рынке вблизи станции метро Лесная в Киеве продолжаются спасательные работы. Об этом сообщила пресс-секретарь столичного управления ГСЧС Светлана Водолага, передает телеканал "112 Украина".

Она отметила, что работы шли всю ночь. "Спасатели разбирали конструкции, разбирали и проливали весь сгоревший хлам. Работы до сих пор продолжаются", - сказала Водолага.

Пресс-секретарь напомнила, что вчера на месте пожара было обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается.

"К счастью, спасатели больше ничего не нашли. Мы надеемся, что больше жертв этого пожара не будет", - добавила Водолага.

25 декабря на станции метро Лесная в Киеве в павильонах секонд-хенда произошел масштабный пожар. Причина возгорания пока неизвестна. В результате пожара погибла одна женщина. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.