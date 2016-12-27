Медиахолдинг Коломойского с 1 января 2017 года закрывает англоязычный телеканал Ukraine Today

27.12.2016, 10:13

Англоязычный медиапроект Ukraine Today будет закрыт с 1 января 2017 года. Об этом 26 декабря сообщается на сайте украинского медиахолдинга "1+1 медиа", принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому.

"Проект должен был стать голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Но сейчас государство взяло на себя эту функцию, и мы считаем, что наша миссия завершена", - заявил гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко. Телеканал Ukraine Today был запущен в августе 2014 года, но уже в апреле 2016 года прекратил эфирное вещание. С тех пор медиапроект продолжал работу в интернете.

В ноябре 2015 года Верховная рада одобрила создание государственной иновещательной телерадиокомпании Ukraine Tomorrow. Об этом сообщает Deutsche Welle.

