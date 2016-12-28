Правительство определило условия оплаты труда журналистов государственных и коммунальных средств массовой информации

28.12.2016, 17:07

Кабинет Министров на своем заседании принял постановление "Об условиях оплаты труда журналистов государственных и коммунальных средств массовой информации".

Им, в частности, утверждается Перечень должностей журналистов государственных и коммунальных средств массовой информации, которые приравниваются к должностям руководящих работников, специалистов секретариата (аппарата) соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления и Порядок исчисления стажа работы для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет журналистам государственных и коммунальных средств массовой информации и государственных информационных агентств.

Кроме того, постановлением предусматривается установление журналистам государственных и коммунальных средств массовой информации и других видов надбавок, доплат, авторских гонораров и премий согласно коллективному договору с учетом норм генерального и отраслевого соглашений в пределах средств, предусмотренных на оплату труда.

Реализация акта будет осуществлена в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников в сметах соответствующих средств массовой информации.

Как известно, на сегодняшний день права, полномочия, экономические и организационные основы государственной поддержки журналистов определяет Закон Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов".

Согласно статье 14 Закона заработная плата руководителя редакции печатного средства массовой информации, руководителя телерадиоорганизации не может быть ниже заработной платы заместителя руководителя органа государственной власти, являющегося учредителем (соучредителем) средства массовой информации. В случаях, когда учредителем (соучредителем) средства массовой информации является орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, заработная плата руководителя редакции печатного средства массовой информации, руководителя телерадиоорганизации не может быть ниже заработной платы заместителя руководителя секретариата (аппарата) соответствующего органа исполнительной власти или органа местного самоуправления.

Приравнивание размера заработной платы журналиста государственного или коммунального средства массовой информации к средней заработной плате работника соответствующей квалификации и должностного уровня органа государственной власти или органа местного самоуправления, который является учредителем (соучредителем) средства массовой информации, осуществляется по методике и в порядке, которые определяются Кабинетом Министров Украины.

Инф. Министерства социальной политики Украины.