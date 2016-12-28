Четыре украинские радиокомпании смогут вещать на Крым из Чонгара

28.12.2016, 16:05

Нацсовет определил четырех победителей конкурса, которые смогут вещать на Крым из Чонгара. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Это прецедент для Украины, поскольку это первый конкурс для вещания на Крым со времени его оккупации. После достройки новой башни в Чонгаре Херсонской области, расположенной в 15 км от КПВВ, можно будет начинать вещание", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, в следующем году из-за отключения аналогового телевидения у радиокомпаний будут большие шансы получить лицензию.

На Крым смогут вещать радиостанции: "Украинское радио", "ТК "Атлант-СВ", "Радио Крым. Реалии", "ТРК "София".

Исполнительный директор "Украинского радио" Анатолий Табаченко отметил, что у будущего общественного вещателя будет три новых радиочастоты, которые вскоре освоят.

Вещание украинских телеканалов в Крыму было полностью прекращено еще весной 2014 года, сразу после аннексии полуострова Россией.

В декабре в Чонгаре начали монтаж телебашни для вещания на Крым. Об этом сообщает ВВС Украина.