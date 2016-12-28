В Украине презентовали Дорожную карту разработки Стратегии информационной реинтеграции Донбасса

28.12.2016, 15:07

Сегодня, 28 декабря, во время заседания Кабинета Министров Украины члены правительства единогласно поддержали Дорожную карту разработки Стратегии информационной реинтеграции Донбасса, разработанную Министерством информационной политики Украины.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець прокомментировал: "Сегодня мы представили еще один результат работы ведомства. Эта Дорожная карта - не менее важный документ, который позволит сформировать четкое понимание в украинском обществе о том, что мы делаем для наших граждан восточных регионов и каких результатов достигаем. Нам будет необходима поддержка наших СМИ. Только вместе победим".

Советник министра по вопросам информационной реинтеграции Донбасса Дмитрий Ткаченко, который работал над документом, обосновал: "Украинские граждане на не подконтрольных территориях востока живут в агрессивном изолированном информационном пространстве и имеют ограниченный доступ к альтернативной информации. Режимы "ДНР/ЛНВ" под российским кураторством установили настоящую монополию на правду".

Во время презентации документа заместитель министра информационной политики Украины Артем Биденко отметил, что ответ на такой вызов требует двух важных шагов: нейтрализации влияния вещания с неподконтрольных территорий и создания эффективной системы государственной коммуникации с жителями Донбасса - коммуникации, которая бы способствовала преодолению дистанции между ними и Украиной.

Заметим, документ базируется на проекте от экспертной группы при МИП, которая работала над документом в течение 2016 года и на исследовании - Коммуникационной стратегии содействия деоккупации и реинтеграции Донбасса, которую подготовил аналитический центр "Фабрика мысли "Донбасс".

МИП ранее презентовало Дорожную карту разработки Стратегии информационной реинтеграции Крыма, которую также поддержало правительство.
Инф. Министерства информационной политики Украины

 

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