Аваков и глава Mitsubishi Motors обсудили возможность оптимизации стоимости автомобилей для Нацполиции

27.12.2016, 10:28

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и президент Mitsubishi Motors Corporation господин Осами Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции, согласно программе сотрудничества между правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе.

Согласно условиям, предложенным японской стороной, предусмотрена поставка в Украину в 2017 году 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1510932 грн., что в денежном эквиваленте составляет $58600 за один автомобиль.

Глава МВД обратил внимание господина Осами Месуко на факт диспропорции между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине - обществом с ограниченной ответственностью "Нико Диамант" и Правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили можно приобрести в некоторых странах Европы.

Министр подчеркнул, что особая комплектация, дополнительное полицейское оборудование (сигнально-звуковое устройство, радиостанция) и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны.

"Снижение цены позволит Национальной полиции Украины на освободившийся финансовый ресурс осуществить закупку дополнительного объема автомобилей", - отметил Арсен Аваков.

Стороны договорились, что компания Mitsubishi Motors после дополнительных консультаций со специалистами МВД сформулирует в ближайшее время уточненные предложения для Нацполиции Украины.

Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.