В Киеве на Новый год часть наземного транспорта будет работать всю ночь

29.12.2016, 15:41

"Киевпастранс" рассказал о работе транспорта на праздники - в ночь с 31 декабря на 1 января наземный транспорт, который проходит мимо станций метрополитена, продолжит работу до утра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года до 5:00 продолжается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586", - сказано в сообщении.

Кроме того, 1, 2, 7, 8 и 9 января работа наземного транспорта будет организована по расписанию выходного дня, а 3,4,5,6 января 2017 по расписаниям рабочего дня с изменениями (с увеличением количества подвижного состава в зависимости от пассажиропотока).

Работа фуникулера в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 организована в круглосуточном режиме.

Также сообщается, что на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря 2016 с 20:00 до 2:00 1 января 2017 года, 1 января 2017 года с 14:00 до 20:00 и 7 января с 11:00 до 14:00 движение общественного транспорта организовано с изменениями, а именно: - троллейбусы маршрута No6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская"; - троллейбусы маршрута No16 от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; - троллейбусы маршрута No18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода; - автобусов маршрута No24,114 по трассе движения в рабочие дни.

С 1 по 9 января электропоезда кольцевой городской электрички будут курсировать согласно графику выходного дня.

В новогоднюю ночь в Киеве будет продлена работа метрополитена. В частности, подземка будет работать на три часа дольше. Об этом сообщает УНИАН.