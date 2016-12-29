Аваков: Mitsubishi согласилась снизить цены на авто для Нацполиции

29.12.2016, 16:04

Автомобильный гигант Mitsubishi Motors согласился предоставить скидку для украинской стороны на закупку автомобилей для Национальной полиции, что позволит приобрести больше машин. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он отметил, что от представителя корпорации в Украине пришло письмо о предоставлении скидки в 14%.

"Рад сообщить, что глава корпорации Mitsubishi Motors господин Осаме Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране, и выразил готовность предоставить скидку. Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины получил письмо от официального представителя корпорации Mitsubishi Motors в Украине по согласованию предоставления скидки в размере до 14% от начальной стоимости проекта", - написал Аваков.

Министр подчеркнул, что благодаря скидке удастся закупить дополнительно 101 машину.

"Таким образом, в результате переговоров, Национальная полиция получает возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958 440 774,25 грн. ориентировочно на 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше (с учетом цветографической оборудования, охранно-громкоговорящего устройства и радиостанции), - подчеркнул Аваков.

Также он добавил, что окончательная цена автомобилей будет определена в ближайшее время после согласования изменений в договор.

21 сентября в МВД заявили о закупке новых 651 автомобилей Mitsubishi Оutlander PHEV с силовой гибридной установкой для Нацполиции. Об этом сообщает Сегодня.ua.