В Киеве начинают курсировать ночные троллейбусы и автобус

30.12.2016, 17:00

С 30 декабря в Киеве начинает курсировать ночной общественный транспорт: три троллейбуса и один автобус Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

Они будут работать с 23:00 до 6:00.

Троллейбус No91H будет курсировать от Центрального железнодорожного вокзала до микрорайона Троещина (улица Милославская).

Троллейбус No92H - от Южного железнодорожного вокзала до массива Виноградарь (через проспект Победы). А тролейбус No93H - от станции метро "Площадь Льва Толстого" до Академгородка.

Автобус No137 будет отправляться от Центрального вокзала на левый берег до станции метро "Харьковская".

Интервал движения на всех маршрутах будет составлять около часа.

Подробное расписание этих троллейбусов и автобусов можно увидеть на сайте "Киевпастранса". Там же есть и карты маршрутов.

Стоимость проезда в ночных маршрутках теперь составит 3 гривны, а впоследствии ее должны поднять до "экономически обоснованной".

В планах также запустить троллейбус No94Н от Майдана Независимости до улицы Северной. Об этом сообщает Эсспресо TV.