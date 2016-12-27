Полиция расследует обстоятельства ДТП Житомирской области

27.12.2016, 10:47

26 декабря на 163 км автодороги Киев - Чоп водитель микроавтобуса "Мерседес- Спринтер" на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка и еще 6 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Происшествие произошло около 3.55 вблизи с. Болярка Житомирского района. За рулем микроавтобуса находился 27-летний житель столицы.

На месте ДТП работали следственно-оперативные группы Житомирского отделения и Главного управления Нацполиции области.

Установлено, что микроавтобус перевозил 12 пассажиров с Буковеля Ивано-Франковской области в г. Киев. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 36-летняя киевлянка, еще 6 пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Инф. Отдела коммуникации полиции Житомирской области.