В Пакистане более 20 человек умерли от отравления нелегальным алкоголем

27.12.2016, 12:45

В Пакистане как минимум 21 человек умер от отравления нелегальным алкоголем. Десятки людей находятся в больнице, сообщает полиция.

Инцидент произошел на Рождество в городе Тоба-Тек-Сингх, который находится в 330 км от столицы страны Исламабада.

Среди пострадавших в основном христиане, которые жили отдельной колонией в городе. Ядовитый напиток произвели сами местные жители к Рождеству.

Официально в Пакистане продажа и потребление алкоголя для мусульман запрещены. Иностранцам и религиозным меньшинствам алкоголь продается также с большими ограничениями. Об этом сообщает ВВС.