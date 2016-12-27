Кутовой прокомментировал запрете ЕС на импорт птицы из Украины

27.12.2016, 17:00

Если региональный принцип запрета на экспорт будет действовать в странах ЕС, то так же он должен действовать и в Украине. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой во время встречи с журналистами, комментируя вопрос о запрете импорта птицы из Украины.

"Европейский Союз хочет ввести региональный принцип. Убежден, что должен быть зеркальный подход. То есть, если регионализация действует в них, она должна действовать и у нас", - сообщил министр.

В ЕС отправлена детальная информация относительно мер, предпринятых Украиной для ликвидации заболевания птичьего гриппа в Херсонской области. Сегодня действует запрет вывоза мяса птицы и продуктов из него по всей территории Украины в ЕС. Сейчас идет работа над внедрением регионализации с целью восстановления экспорта из областей Украины, свободных от гриппа птицы.

Согласно международным правилам (Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), ВТО) страны могут применять принцип зонирования/регионализации, что означает признание определенных территорий, свободных от болезни, в пределах страны, где регистрировались вспышки заболевания.

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.