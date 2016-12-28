Правительство назвало приоритетные направления и задачи Министерства аграрной политики и продовольствия на 2017 год

28.12.2016, 17:18

Сегодня на заседании Кабинета Министров были озвучены приоритетные направления и задачи Министерства аграрной политики и продовольствия в рамках Плана действий на 2017 год. Среди главных - это земельная реформа, стимулирование развития агропромышленного комплекса, качество и безопасность пищевых продуктов, развитие органического рынка.

Комментируя приоритетные направления для Минагрополитики от правительства, Тарас Кутовой представил свое видение пути их эффективной реализации.

"В земельной реформе мы должны построить ту систему отношений, которая снимет все популистские вопросы и даст украинским гражданам возможность распоряжаться своим имуществом. Относительно стимулирования развития АПК в бюджете 2017 г. уже сформирована почва для поддержки животноводства, садоводства и сельхозмашиностроения. Дотации должны пойти на создание новых рабочих мест, добавленной стоимости, инфраструктурные проекты и переработку", - сообщил министр.

По словам Тараса Кутового, безопасность пищевых продуктов, обновление системы контроля качества - всегда были в центре внимания Минагрополитики. Что касается развития органического рынка, то Министр отметил, что потенциал украинских земель и иностранного спроса для такой продукции очень велик и только растет.

Наконец, глава Министерства добавил важные вопросы, которые сейчас находятся в активной проработке, и поблагодарил премьер-министра, коллег по правительству за совместную работу в 2016 г.

"Минагрополитики продолжает расширять рынки сбыта и работать над большим приватизационным делом, которое запустили в этом году. Надеюсь, что народные депутаты поймут его важность, и нам удастся завершить начатое. Впереди новый год, новые вызовы, и я уверен, что консолидированно мы их примем и преодолеем", - отметил министр.

Инф. Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.