В Конгрессе США могут представить более жесткий пакет санкций против РФ

02.01.2017, 13:49

Избранный президент Дональд Трамп встретит "решительный ответ" со стороны Конгресса, если решит отменить санкции, введенные администрацией Барака Обамы.

Об этом заявил член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф в интервью ABC.

"Мы думаем, что должно быть сделано больше. Мы не думаем, что, откровенно говоря, предпринятые шаги достаточны для сдерживания. Вы увидите поддержку более жестких санкций со стороны обеих партий в Конгрессе", - подчеркнул он.

"Вы увидите, что и демократы, и республиканцы - такие, как Джон Маккейн и Линдси Грэм - вместе представят пакет более жестких санкций", - добавил он.

Кроме того, Шифф, который входит в комитет по делам разведки в палате представителей, высказался о том, что Трамп ставит под сомнение отчеты спецслужб о российских кибератаках.

"Если он хочет иметь хоть какой-то авторитет как президент, ему необходимо перестать так говорить. Он должен перестать очернять разведку. Он должен рассчитывать на нее. Ему придется рассчитывать на нее", - подчеркнул член палат представителей. Об этом сообщает УНИАН.