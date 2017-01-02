Председательство в ОБСЕ перешло к Австрии

02.01.2017, 14:06

Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.

Как говорится на сайте организации, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии представит приоритеты австрийского председательства в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ 12 января.

Как отметил глава австрийского МИД Себастиан Курц, начало председательства Австрии символизируется тремя ключевыми вызовами, с которыми сталкивается ОБСЕ. В частности, он обратил внимание на грустные и запутанные кризисы и конфликты, которые существуют на просторах организации, на существенную отсутствие взаимного доверия и уверенности между странами, а также на волнующий феномен растущей радикализации и насильственного экстремизма, особенно среди людей молодого поколения.

"Мы должны решительно включиться и ответить на эту ситуацию. ОБСЕ является правильной платформой, чтобы это осуществить", - подчеркнул Курц.

"Это мое непоколебимое убеждение, ОБСЕ является фундаментом для безопасной Европы - особенно в эти тревожные времена. Австрия готова взять ответственность и председательствовать во второй раз в организации на протяжении двух десятилетий", - подчеркнул министр.

Также, ссылаясь на опыт ОБСЕ как организации-посредника, которая способствует единению и взаимопониманию в пределах общего пространства для 1,2 миллиарда человек, Курц выразил убеждение, что организация может обеспечивать всеми необходимыми инструментами в продвижении деэскалации конфликтов и создавать возможность для нахождения устойчивых политических решений этих конфликтов, и не в последнюю очередь конфликта вокруг Украины.

"Мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее обострение вооруженной конфронтации, в том числе работать с помощью созданных форматов для мирного разрешения конфликтов в регионе ОБСЕ", - подытожил глава МИД Австрии.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому журналу Spiegel заявил, что австрийский намерен через председательство в ОБСЕ добиться смягчения санкций ЕС в отношении России, которые были наложены за через события в Украине. Об этом сообщает УНИАН.