Молдова отменила ограничения на импорт украинских товаров

02.01.2017, 14:21

С 1 января 2017 года Молдова отменяет введенные ранее квоты на поставку мясомолочной продукции и цемента из Украины.

"Молдова не будет продлевать с 1 января 2017 года режим ограничений на поставку украинской мясомолочной продукции и цемента", - сообщил вице- премьер Молдовы, министр экономики Октавиан Калмык, передает Укринформ.

Ранее за всю украинскую продукцию сверх квот взимались пошлины: на молоко и сливки - 10%, другую молочную продукцию - 15%, на сливочное масло и сыр - от 15% до 20% плюс €500 за 1 тонну. Мясная продукция облагалась пошлиной в 15%, а цемент - 10%.

Введение квот в правительстве Молдавии объяснили запросу со стороны местных производителей. Рост импорта украинских продуктов объяснили введением эмбарго на эту продукцию со стороны России. Что касается цемента, то запрет стал ответом на снижение молдавского экспорта цемента в Украину.

13 мая 2016 года Молдова опубликовала постановление об ограничении импорта украинских товаров.

15 ноября 2016 года стало известно, что Молдова не будет продлевать ограничительные торговые меры на украинский экспорт с 1 января 2017 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.