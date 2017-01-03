Лидер французских националистов Марин Ле Пен назвала оккупированный Крым "неотъемлемой частью России"

03.01.2017, 16:47

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен сказала, что "присоединение" Крыма к России не было незаконным.

"Я совершенно не верю в то, что присоединение было незаконным: прошел референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России", - сказала она в интервью телеканалу BFM TV.

Она назвала оккупированный Крым "неотъемлемой частью России" и добавила, что не видит оснований сомневаться в итогах "референдума".

Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после "референдума" о статусе полуострова. По "официальным" результатам голосования, более 96% при явке 89,5% поддержали "присоединение" Крыма к России.

Украина, как и большинство стран-членов ООН, не признали итоги "референдума". Оккупация Крыма стало поводом для введения санкций США и Евросоюза в отношении России.

В конце декабря Евросоюз на полгода продлил санкции - до 31 июля. Ограничения связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами. Также более 150 российским чиновникам и бизнесменам запретили въезд на территорию ЕС и заморозили их европейские счета.

Позже санкции в отношении России, которые связаны с оккупацией Крыма, продлили США. Под последние ограничения попали семь физических лиц и несколько десятков компаний, а также впервые два судна под российским флагом - "Маршал Жуков" и "Сталинград". Об этом сообщает телеканал "Дождь".