Порошенко: За 25 лет дипломатических отношений Украина и Польша построили крепкий фундамент партнерских отношений

04.01.2017, 10:48

Президент Петр Порошенко в приветствии по случаю 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Республикой Польша отметил, что за четверть века обе страны построили крепкий фундамент партнерских отношений, неоднократно доказали общее стремление работать вместе для успешного будущего в объединенной Европе.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит поддержку польского государства, которая первой из стран мира признала независимость и суверенитет Украины, и особенно благодарен за последовательные и целенаправленные усилия Польши в укреплении международного единства и солидарности с Украиной в эти сложные времена, связанные с необходимостью противостоять российской агрессии.



"Сегодняшний высокий уровень украинско-польских отношений благодаря мудрости и зрелости наших народов, которые, пройдя через испытания трагической историей, научились по-настоящему ценить взаимную дружбу и братство. Верю, что украинско-польское стратегическое партнерство не имеет альтернативы, и в дальнейшем будет развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки", - отмечается в поздравлении Петра Порошенко Президенту Польши Анджею Дуде.



Глава украинского государства пожелал своему польскому коллеге крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших свершений на благо Отечества, а дружественному польскому народу - мира, согласия и процветания.

Инф. официального сайта Президента Украины.