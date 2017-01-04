Курц: Целью ОБСЕ на ближайшее время является полное соблюдение перемирия на Донбассе

04.01.2017, 10:57

Министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц считает, что целью Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на ближайшее время является полное соблюдение перемирия на Донбассе, а также улучшение условий жизни для местных жителей. Об этом австрийский политик написал 3 января на своей странице в микроблоге Twitter, во время поездки в Мариуполь.

Глава МИД Австрии, с 1 января на год возглавивший ОБСЕ, свой первый визит в новой функции совершил на Донбасс. Визит главы дипломатического ведомства демонстрирует и "сигнализирует", что ближайшее время ОБСЕ сфокусируется на разрешении украинского конфликта. Курц пробудет на территории Украины два дня. 3 января австрийский политик вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным посетил пункт пропуска "Пищевик", расположенный в Донецкой области, а также офис специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Мариуполе.

Курц подчеркнул, что не ожидает скорого улучшения ситуации на востоке Украины. "В настоящее время мы находимся в тупике", - сказал он, указав, что ряд с трудом достигнутых договоренностей о прекращении огня был нарушен, множество пунктов Минских соглашений так и не выполнены. Для начала, по его мнению, нужно добиться соблюдения перемирия. В среднесрочной перспективе в регионе должны пройти выборы. При этом Себастиан Курц отверг возможность размещения на Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, как того добивается Украина.

Австрия в роли председателя ОБСЕ ставит перед собой три ключевые цели: урегулирование существующих конфликтов, восстановление доверия между государствами и борьбу с радикализмом, который ставит под угрозу безопасность целого ряда стран. Во время поездки в Мариуполь Курц заявил, что за улучшение ситуации на востоке Украины несет ответственность и Москва, поскольку "Россия может оказывать влияние на сепаратистов, если она того хочет".

Ранее Курц высказался за постепенное послабление санкций Евросоюза против России. Он подчеркивал, что в отношениях с РФ необходимо изменить установившуюся тенденцию и "на каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением санкций". Об этом сообщает Deutsche Welle.