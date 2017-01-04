МИД Украины прокомментировал заявление лидера французских националистов Марин Ле Пен о Крыме

04.01.2017, 11:20

МИД Украины выражает возмущение в связи с тем, что один из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и. Севастополь.

Эти действия государства-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями ГА ООН 2014 и 2016 годов, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы. В ответ на преступные действия Кремля Франция, вместе с другими партнерами по Большой семерке и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможно только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса.



Делая заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права.



В этой связи МИД напоминает, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину.



В Украине рассчитывают, что французская общественность даст принципиальную оценку такой безответственной риторике одной из претенденток на высший пост Франции.



В МИД уверены, что Франция, как государство-инициатор Нормандского процесса и участник Будапештского меморандума 1994 года, и в дальнейшем будет оставаться важным партнером Украины, и будет способствовать борьбе против российской агрессии.

Инф. Министерства иностранных дел Украины.