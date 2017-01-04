Сенаторы США готовят законопроект о новых санкциях против России

04.01.2017, 11:33

Группа сенаторов от обеих партий готовит законопроект о дополнительных санкциях по линии Конгресса против России в связи с ее хакерскими атаками на американские институты и действиями в Украине и Сирии. Законодатели подтвердили эту информацию, когда Сенат собрался на новую сессию Конгресса.

Сенатор Бен Кардин, ведущий демократ в комитете по международным отношениям, заявил 3 января журналистам на Капитолийском холме, что он работает над законопроектом вместе с "широкой группой" сенаторов, в которую входят и демократы, и республиканцы. Он выразил надежду, что законопроект будет обнародован на этой неделе. "Это будет всеобъемлющий законопроект, который будет содержать разрешение Конгресса на введение дополнительных санкций против России", - сказал Кардин.

Белый дом и разведывательное сообщество США уверены, что Москва пыталась вмешаться в ход выборов в США с помощью хакерских атак на политические организации Демократической партии и попыток посеять недоверие к правительству США.

В ответ на эти действия и неподобающее, по мнению правительства США, обращение с американскими дипломатами за рубежом Белый дом на прошлой неделе выслал 35 российских дипломатов.

Кардин сообщил, что законопроект будет частично сфокусирован на действиях России в Восточной Европе, включая аннексию украинского Крыма, а также ее роли на Ближнем Востоке, где Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии.

Кардин не уточнил, вынудит ли законопроект избранного Президента Дональда Трампа принять решение о санкциях или он закрепит те санкции, которые были объявлены Белым домом на прошлой неделе, которые Трамп при желании сможет отменить после вступления в должность.

"Он дополнит (действия Белого дома) и пойдет дальше, - пояснил Кардин. - Он является дополнением, но есть принцип разделения властей". Об этом сообщает "Голос Америки".