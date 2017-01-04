СБУ предлагает МИД запретить Ле Пен въезд в Украину

04.01.2017, 13:02

СБУ по согласованию с МИД может запретить кандидату в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен въезд в Украину на 5 лет. Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

"Если наша позиция будет поддержана МИД о запрете въезда на территорию Украины для госпожи Ле Пен, то мы еще будем определяться, на сколько лет запретить въезд. Это может быть разный срок, до 5 лет - это вполне возможно, но это будут определять должностные лица, которые имеют на это полномочия", - сказал он.

Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. "Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - сказала она.

После этого в Службе безопасности Украины не исключили установление Ле Пен запрета на въезд в Украину из-за ее заявления по Крыму и направили в МИД письмо для согласования такого запрета.