Переговоры по Сирии в столице Казахстана назначены на 23 января

04.01.2017, 16:51

Начало новых переговоров по Сирии запланировано на 23 января, но они могут быть сорваны в случае несоблюдения перемирия, заявил сегодня, 4 января, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если мы не остановим нарушение условий режима прекращения огня, переговорный процесс в Астане может потерпеть неудачу", - заявил Чавушоглу турецкому государственному информагентству Anadolu, призвав Дамаск прекратить нарушения перемирия.

Турецкий политик также обвинил в нарушении хрупкого мира в Сирии ливанскую организацию "Хезболлах". Он призвал Иран, который наряду с Россией является сторонником режима сирийского Президента Башара Асада, оказать давление на шиитские группировки и правительство, нарушающие режим прекращения огня.

Переговоры, организованные при содействии Турции и России, должны пройти в Астане 23 января. Их результатом может стать "дорожная карта" по разрешению конфликта. Встрече в Казахстане будут предшествовать подготовительные совещания между турецкими и российскими экспертами в Турции, куда российская делегация планирует прибыть 9 января. По словам Чавушоглу, стороны будут стараться найти политическое решение проблемы в Сирии.

Турция, Россия и Иран преследуют принципиально разные интересы в Сирии. Москва и Тегеран являются близкими сторонниками Асада, содействуя сохранению его режима военными методами. Анкара же оказывает помощь оппозиционным силам в борьбе против джихадистов, одновременно противодействуя отрядам курдских повстанцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.