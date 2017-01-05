Во Франции задержан экс-премьер Косова Рамуш Харадинай

05.01.2017, 10:16

Французская полиция 4 января арестовала бывшего премьер-министра Косова Рамуша Харадиная, полевого командира во время войны 1998-1999 годов в Косово, по ордеру на арест, выданного Сербией. Об этом сообщили Reuters источники в полиции.

Французская пограничная полиция арестовала его по прибытии в аэропорт Базель-Мюлуз на востоке Франции рейсом из Приштины.

Сербия считает Харадиная военным преступником за его роль в руководстве партизанским мятежом в своей бывшей южной провинции Косово, которая объявила о независимости при поддержке Запада в 2008 году.

Харадинай непродолжительное время занимал пост премьер-министра Косово в 2004 и 2005 годах, в то время как она была под опекой Организации Объединенных Наций. Затем он был дважды судим за военные преступления в Международном суде ООН в Гааге и оправдан. Об этом сообщает "Радио Свобода".