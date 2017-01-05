На севере Германии начались затопления городов из-за ураганного ветра

05.01.2017, 10:28

На севере Германии, в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания объявлен режим чрезвычайного положения из-за ураганного ветра. На улицах в городах Любек, Росток, Варнемюнде и Висмар вечером 4 января были зафиксированы затопления.

Повреждены десятки зданий. Пешие подходы к центральным районам городов оказались перекрыты. Наводнение может стать крупнейшим за последние 10 лет.

Метеорологи не исключают, что уровень воды в городах поднимется еще на 10 сантиметров. В Любеке, Висмаре и Ростоке уровень уже превысил норму более чем на полтора метра. На острове Рюген один из районов коммуны Гагер оказался отрезанным от остальной части острова. Еще на одном острове Германии - Узедоме - повреждения оказались более существенными.

На востоке и юге страны не исключены сильные снегопады и ливни с градом. 6 января по всей Германии ожидаются морозы до минус 7 градусов, а в горах - до минус 20. Об этом сообщает Deutsche Welle.