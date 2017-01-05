Спасатели сообщают о ликвидации последствий стихии в трех областях Украины

05.01.2017, 12:37

По оперативной информации по состоянию на 08:00 сегодня, 5 января, Спасатели сообщают о ликвидации последствий стихии на Закарпатье, Львовщине и Франковщине.

Закарпатье. Движение большегрузного транспорта на перевалах области остается ограниченным (по информации Укравтодора). Транспорт направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта. Движение легковых автомобилей обеспечено.

Спасатели отбуксировали 87 автомобилей, застрявших на заснеженных трассах Закарпатской области. Сейчас работа по буксировке транспортных средств продолжается. С этой целью от ГСЧС привлечено 15 единиц техники и 50 спасателей.

Электроснабжение во всех населенных пунктах обеспечено.

Последствия схода лавин на проезжую часть автодороги местного значения между населенными пунктами Широкий Луг-Нересниця Тячевского района и на автодорогу местного значения между с. Красная и пгт Усть Чорная в урочище Печейда Тячевского района ликвидированы.

Над ликвидацией последствий схода лавины на автодорогу местного значения Колочава-Хуст между с. Ольшаны Хустского района и с. Мерешор Межгорского района работают спасатели государственного пожарно-спасательного поста с. Колочава и 2 единицы снегоочистительной техники Межгорского и Хустского райавтодора.

Львовщина. По состоянию на 5 января на территории области спасатели вытащили из снежных заносов восемь большегрузных автомобилей.

Установлен и оборудован стационарный пункт обогрева, также созданы два передвижных пункта обогрева.

Ивано-Франковщина. По состоянию на 5 января на территории области в направлении Закарпатской области (Вишкивский и Яблоницкий перевалы) обеспечен проезд транспортных средств. По информации Укравтодора, дороги находятся в проезжем состоянии.

Инф. пресс-службы ГСЧС Украины.