В Украине начала работать система упрощенной регистрации лекарств

06.01.2017, 11:32

Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало приказ Министерства здравоохранения, согласно которому лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут "зайти" в Украину за 17 дней.

Как говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook, это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тысяч.

"Раньше процедура длилась 1-2 года, и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства за сложности процесса и коррупционную составляющую. Поэтому пациенты были ограничены в выборе лекарств", - отмечают в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что речь идет о приказ Минздрава No1245 от 18.11.2016 г. "Об утверждении Порядка рассмотрения регистрационных материалов на лекарственные средства, которые подаются на государственную регистрацию (перерегистрацию), и о внесении изменений в регистрационные материалы на протяжении действия регистрационного удостоверения на лекарственные средства, зарегистрированные компетентными органами Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, лекарственных средств, по централизованной процедуре зарегистрированы компетентным органом Европейского Союза". Об этом сообщает УНИАН.