Пятая медицинская миссия канадских врачей отправляется в Украину

28.01.2017, 12:14

С 24 февраля по 5 марта в Украине будет находиться 5 медицинская миссия канадских врачей. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщила Кристина Валер, директор гуманитарных инициатив канадско-украинского фонда (Канада).

"Команда канадских и американских хирургов и медицинских сестер вместе с украинскими коллегами будет проводить мастер- классы и оперировать раненых на востоке Украины", - отметила она.

Миссия будет проводить пластические операции на лице, черепе и верхних конечностях. В течение двух первых дней продлится отбор кандидатов. "Мы отберем тех пациентов, которые действительно нуждаются в операциях на сегодняшний день. Не всем, кто прибывает к нам, нужны такие операции, или еще не время, иногда надо подождать месяц-два к следующему этапу", - пояснил Игорь Федирко, начальник клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины, полковник медицинской службы.

Приглашают также пациентов, прооперировали во время предыдущих миссий канадских врачей. Они смогут пройти повторное обследование. Обращаться можно по телефону 38 095 435 3033, +38 097 00 555 45. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.