26.01.2017, 13:32

В рамках рабочей поездки в Хмельницкую область премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил реконструированное родильное отделение Центральной районной больницы в г. Староконстантинов.

"Это яркий пример децентрализации власти", - отметил премьер-министр, говоря о родильном отделении. В 2016 году был проведен капитальный ремонт помещения за средства субвенции из государственного бюджета на развитие отдельных территорий в размере 692,5 тыс. грн.

"Мы передали много ресурсов на места - в бюджеты городов, областей, районов. Там есть средства, которые можно направлять на то, чтобы делать, в том числе, качественную систему здравоохранения", - отметил глава правительства.

Так, в 2016 году более 44 млрд грн были направлены в местные бюджеты. В этом году местные бюджеты вырастут еще на 25%.

"Это колоссальный ресурс. На местах деньги есть. Если по-хозяйски к этому относиться, то можно и оборудование покупать, и отделения ремонтировать, даже новые больницы", - отметил Владимир Гройсман.

Глава правительства пообщался с представителями трудового коллектива отделения. Он рассказал о шагах правительства, направленных на изменение системы здравоохранения.

Так, Кабинетом Министров были приняты решения, которые будут стимулировать снижение цен на лекарства в Украине и дерегуляцию фармацевтического рынка.

Также правительство ввело систему референтного ценообразования, которая начнет работу с 1 апреля. Кроме того, был введен механизм реимбурсации на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы.

Правительство будет продолжать публичные закупки лекарств через международные организации, что уже обеспечило экономию до $3 млн. из бюджета. На эти нужды в Бюджете на 2017 год увеличен ресурс до 5,9 млрд. грн.

Также предусмотрено 150 млн. грн. на создание центров сердечно-сосудистой хирургии по всей стране.

На 2017 год перед правительством стоит ряд задач, в частности относительно окончания строительства и открытия нового корпуса Национальной детской больницы "Охматдет".

Правительство настроено на изменение системы финансирования в системе медицины. "Хотим, чтобы система финансирования заработной платы врача была стимулирующей. Лучше врач работает - больше у него клиентов, он получает большую заработную плату, - отметил Владимир Гройсман. - Мы должны финансировать не стены и не время пребывания в больнице, а качественную медицинскую услугу, в структуре которой есть ваша заработная плата. Эту философию будем менять".

Правительство надеется на принятие закона об обязательном государственном медицинском страховании, отдельно отметил премьер-министр.

"Люди не будут ничего дополнительно платить, а мы в бюджетном секторе средства, которые мы сегодня тратим на медицину, будем тратить через систему страхования, чтобы деньги ходили за человеком. Тогда ситуация выровняется и все станет на свои места, потому что в таком состоянии, в котором находится сегодня сфера здравоохранения, она дальше не может быть", - подчеркнул он.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.