Супрун пожаловалась на давление со стороны Нацполиции из-за закупок лекарств

27.01.2017, 17:00

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что сотрудники Национальной полиции оказывают давление на Министерство здравоохранения из-за передачи министерством закупок лекарств международным организациям. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Давление на Министерство здравоохранения из-за передачи всех закупок лекарств международным организациям - продолжается. 24 января к нам в министерство приходил старший оперуполномоченный департамента защиты экономики Национальной полиции Украины с целью доступа к документам. Постановление, с которым за документами Минздрава пришли следователи - просроченное, его срок действия истек 19 января", - написала она.

По ее словам, полиция начала расследовать, как Программа развития Организации Объединенных Наций закупила для Минздрава лекарства за 7 государственными программами.

"По мнению тех, кто инициировал следствие - по завышенным ценам. Странным образом подобные предположения расходятся с подсчетами общественных организаций и министерства", - написала Супрун.

Супрун отметила, что визиты правоохранителей в Минздрав совсем скоро могут стать регулярными, так как министерство и Кабинет Министров поддерживают закупки лекарств через международные организации, которые позволили сэкономить деньги, закупить больше лекарств и подвинуть монопольные позиции некоторых производителей и дистрибьюторов на рынке, минимизировав коррупционные риски.

"Для нас это означает, что борьба с нашей командой и решениями только набирает обороты, и в любой момент работа международных организаций и весь закупочный цикл могут быть парализованы", - написала Супрун.

Согласно определению Печерского районного суда Киева, полиция в ходе досудебного расследования установила, что ПРООН в ходе закупки лекарств за средства государственного бюджета 2015 года закупила лекарственные по ценам, которые на 50% превышают среднеевропейские цены и на 20-40% превышают средние цены в Украине.

При этом ПРООН обеспечило поставку лекарств лишь на 75% от запланированного объема закупки.

Как сообщали Українські Новини, 18 января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что введение в 2015 году предыдущим правительством системы международных закупок было абсолютно оправданным и не коррумпированным шагом.

По состоянию на 18 января в Украину было поставлено 98% лекарств, закупленных за средства госбюджета 2015 года. Об этом сообщают "Українські Новини".