Власти Японии ответили Трампу после угроз в адрес Toyota

06.01.2017, 11:48

Власти Японии выступили в защиту японской корпорации Toyota после критики, высказанной избранным Президентом США Дональдом Трампом.

"Японские автомобилестроители вносят существенный вклад в создание рабочих мест в США. Важно, чтобы их старания и результаты их трудов находили широкое понимание", - заявил министр экономики и торговли Японии Хиросиго Сэко сегодня, 6 января. О том, что Toyota хочет быть хорошей компанией для граждан, заявил и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Днем ранее Дональд Трамп раскритиковал в своем микроблоге Twitter планы Toyota построить завод в Мексике. "Toyota Motor сообщила, что построит новый завод в Нижней Калифорнии в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. Ни за что! Постройте завод в США либо платите больший налог на границе", - написал Трамп.

Представители японского автоконцерна заявляют, что планы строительства завода в Мексике не затронут ни объемы продукции в США, ни рабочие места на существующих предприятиях. Toyota обеспечивает рабочими местами 130 тысяч жителей США.

Между тем курс акций Toyota на токийской бирже после угроз Трампа упал более чем на 3%.

Ранее критике Трампа, выступающего с протекционистских позиций, подверглись автоконцерны Ford и General Motors. Об этом сообщает Deutsche Welle.